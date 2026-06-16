Красноярцам рассказали о признаках хорошего кваса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор напомнил, как выбрать качественный квас и на что обратить внимание при покупке напитка.
Вкус кваса зависит от рецепта и технологии приготовления. В напиток могут добавлять разные ингредиенты — от мёда и трав до фруктов и ягод. Однако при выборе промышленного продукта лучше ориентироваться на классический состав.
Основные признаки качественного кваса: в составе только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи — без искусственных добавок; напиток пенится, что говорит о наличии углекислоты. Предпочтительно выбирать бутылки в темной таре, защищающей от света.
Квас считается низкокалорийным напитком — около 27 ккал на 100 граммов. Он освежает и может способствовать улучшению пищеварения благодаря содержанию витаминов группы B, Е и А.
При этом специалисты предупреждают, что с осторожностью квас стоит употреблять людям с заболеваниями печени, гастритом и гипертонией.