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Красноярцам рассказали о признаках хорошего кваса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор напомнил, как выбрать качественный квас и на что обратить внимание при покупке напитка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор напомнил, как выбрать качественный квас и на что обратить внимание при покупке напитка.

Вкус кваса зависит от рецепта и технологии приготовления. В напиток могут добавлять разные ингредиенты — от мёда и трав до фруктов и ягод. Однако при выборе промышленного продукта лучше ориентироваться на классический состав.

Основные признаки качественного кваса: в составе только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи — без искусственных добавок; напиток пенится, что говорит о наличии углекислоты. Предпочтительно выбирать бутылки в темной таре, защищающей от света.

Квас считается низкокалорийным напитком — около 27 ккал на 100 граммов. Он освежает и может способствовать улучшению пищеварения благодаря содержанию витаминов группы B, Е и А.

При этом специалисты предупреждают, что с осторожностью квас стоит употреблять людям с заболеваниями печени, гастритом и гипертонией.