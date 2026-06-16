Екатеринбуржцы собирают подписи для спасения «Коляда-театра»

— В театре 60 человек — это 60 рабочих мест, 60 семей. В июле мы не сможем сдать налоговую отчетность, так как у нас отозвана электронная подпись. Это повлечёт блокировку счета, а на счету — деньги зрителей, которые купили билеты на спектакли, и это единственный доход театра, — написала Эка Вашикидзе в своих соцсетях.