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Екатеринбуржцы собирают подписи для спасения «Коляда-театра»

Екатеринбуржцы просят Минкульт спасти «Коляда-театр».

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга собирают подписи для спасения «Коляда-театра». Коллектив также написал открытое письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти его основателя Николая Коляды. Драматурга госпитализировали 25 февраля 2026 года, он находился в реанимации. В ночь на 2 марта его не стало.

Из-за того, что Николай Коляда был единственным учредителем, «Коляда-театр» столкнулся с рядом трудностей — Минюст не может зарегистрировать нового директора без решения суда. Как рассказала и.о. директора Эка Вашакидзе, она подала в суд чтобы ее признали директором, но процесс затянулся.

— В театре 60 человек — это 60 рабочих мест, 60 семей. В июле мы не сможем сдать налоговую отчетность, так как у нас отозвана электронная подпись. Это повлечёт блокировку счета, а на счету — деньги зрителей, которые купили билеты на спектакли, и это единственный доход театра, — написала Эка Вашикидзе в своих соцсетях.

Пост привлек внимание общественников и жителей города, после чего они начали массово писать письма в поддержку театра.

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