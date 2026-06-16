Екатеринбуржцы собирают подписи для спасения «Коляда-театра»

Жители Екатеринбурга собирают подписи для спасения «Коляда-театра». Коллектив также написал открытое письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой.
Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти его основателя Николая Коляды. Драматурга госпитализировали 25 февраля 2026 года, он находился в реанимации. В ночь на 2 марта его не стало.
Из-за того, что Николай Коляда был единственным учредителем, «Коляда-театр» столкнулся с рядом трудностей — Минюст не может зарегистрировать нового директора без решения суда. Как рассказала и.о. директора Эка Вашакидзе, она подала в суд чтобы ее признали директором, но процесс затянулся.
— В театре 60 человек — это 60 рабочих мест, 60 семей. В июле мы не сможем сдать налоговую отчетность, так как у нас отозвана электронная подпись. Это повлечёт блокировку счета, а на счету — деньги зрителей, которые купили билеты на спектакли, и это единственный доход театра, — написала Эка Вашикидзе в своих соцсетях.
Пост привлек внимание общественников и жителей города, после чего они начали массово писать письма в поддержку театра.