Краевой Росреестр поставил на кадастровый учет в мае 671 индивидуальный дом

В Перми кадастровые документы оформил ЖК «Собрание» на ул. Алексеевской, 47 (162 помещения с 111 квартирами общей площадью 10 472,1 кв. метра), в деревне Кондратово — многоквартирный дом в ЖК «Мы. Клубный пригород» на пр. Дягилева, 2 (180 помещений с 154 квартирами общей площадью 12 001,6 кв. метра), в селе Фролы — многоквартирный дом в ЖК «Кварталы новой жизни Новая Пермь» на ул. Балтийской, 10 (270 квартир общей площадью 13 594,3 кв. метра).