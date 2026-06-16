Краевой Росреестр поставил на кадастровый учет в мае 671 индивидуальный дом

В Пермском крае за май увеличилось количество поставленных на государственный кадастровый учет индивидуальных жилых домов. По сравнению с апрелем рост составил 7,3% — с 622 до 671 дома.
Общая площадь новостроек составила 71 316 кв. метров. Месяцем ранее при меньшем количестве домов площадь возведенного жилья оказалась выше — 72 220 кв. метра.
По информации краевого управления Росреестра, в мае на кадастровый учет поставили жилые дома во всех муниципалитетах края. Исключение составили Кишертский и Красновишерский округа.
Лидерами месяца по вводу индивидуального жилья стали: Пермский округ — 202 дома общей площадью 22 289 кв. метров, Пермь — 82 дома площадью 8 964 кв. метра; Краснокамский округ — 44 дома площадью 4 173 кв. метра.
В соответствии со стандартным индивидуальным жилищным строительством возвели 449 домов или 66,9% от общего количества. Площадь жилья не должна превышать 150 кв. метров на земельном участке площадью не более 1,5 тыс. кв. метра.
Чаще всего при строительстве жилых домов в Прикамье используют дерево (33,4%), бетонные блоки (27,7%) и кирпич (4,8%). Предпочтение отдается одноэтажному строительству — 389 домов или 58% от общего количества, двухэтажному — 269 (40,1%) домов, трехэтажному — 13 (1,9%) домов.
В мае Росреестр также поставил на кадастровый учет два многоквартирных дома и один жилой комплекс общей площадью 36 068 кв. метров с 535 квартирами.
В Перми кадастровые документы оформил ЖК «Собрание» на ул. Алексеевской, 47 (162 помещения с 111 квартирами общей площадью 10 472,1 кв. метра), в деревне Кондратово — многоквартирный дом в ЖК «Мы. Клубный пригород» на пр. Дягилева, 2 (180 помещений с 154 квартирами общей площадью 12 001,6 кв. метра), в селе Фролы — многоквартирный дом в ЖК «Кварталы новой жизни Новая Пермь» на ул. Балтийской, 10 (270 квартир общей площадью 13 594,3 кв. метра).