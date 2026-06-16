В Хабаровске из-за мусора у побережья вышел из строя скоростной теплоход на Фуюань

На время приостановки рейсов пассажиры могут добраться до Фуюаня на китайском судне. Билеты оформляются через туристические компании, специализирующиеся на поездках по этому направлению. Перевозчик принимает меры для выполнения ремонта в максимально короткие сроки. Безопасность пассажиров остаётся приоритетом.