В Пермском крае ищут мужчину из Свердловской области

Поиск 35-летнего мужчины из Свердловской области объявили в Пермском крае, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Рано утром 13 июня Сергей Ширяев ушёл из дома в посёлке Билимбай под Первоуральском и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Как сообщает новостной портал Ekaterinburg.ru, в этот день мужчина планировал поехать отдыхать с матерью. Сергей Ширяев ничего не видит без очков и без них не сможет добраться до дома.
По данным поисковиков, мужчина имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Рост составляет 182 сантиметра. Он был одет в бежевую футболку, сине-белые шорты в клетку и чёрные сланцы.
Как сообщает отряд «ЛизаАлерт», мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в городах и районах Пермского края.
Всех, кто видел Сергея Ширяева, просят сообщить о его местонахождении по телефонам экстренных служб: 102, 112 или по телефону: 8−800−700−54−52.
Напомним, в Перми третий месяц ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи.