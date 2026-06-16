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Выпускница рассказала, как набрала 100 баллов на ЕГЭ

Опубликованы первые результаты ЕГЭ в Саратовской области.

Источник: Время

17 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, 15 — по литературе и 2 — по истории в Саратовской области. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Ученица санаторной школы-интерната города Петровска Полина Фролова получила 100 баллов по химии; она претендует на золотую медаль и планирует поступать на химфак Саратовского государственного университета им. Чернышевского, пишет телеканал «Саратов 24».

Она рассказала, что готовилась к экзамену ровно год.

«Я разбирала алгоритмы решений, улавливала общие принципы и закономерности. Потому что химия — это не набор формул, а логика, — поделилась Полина. — 100 баллов — это не просто цифра, это финальная точка в долгом, трудном, но очень важном пути».

Ранее сообщалось, что двое арзамасских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ в Нижегородской области.