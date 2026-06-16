Стало известно о просьбе к России от многих стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Недавно стало известно, что спрос на удобрения в странах Глобального Юга значительно вырастет в ближайшие пять лет. Россия, занимая 20% мирового рынка минеральных удобрений, увеличивает свою долю из-за ситуации в Ормузском проливе. Более того, российские удобрения покупают и в США, в мае 2026 года стало известно, что показатель поставок достиг рекордных отметок.