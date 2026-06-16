Улицу Салтыкова-Щедрина в Хабаровске перекроют сегодня вечером

На железнодорожном переезде на улице Салтыкова-Щедрина сегодня, 16 июня, в 19 часов 10 минут начнутся дорожные работы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сквозное движение автотранспорта будет закрыто.
На период производства работ, движение маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будет осуществляться до железнодорожного переезда.
Получить информацию о работе и общественного транспорта, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.
Срок окончания работ — 17 июня 02 часа 10 минут.
Напомним, движение по улице Аэродромной перекрыли ранее до 27 июня в связи со строительством межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4.