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Улицу Салтыкова-Щедрина в Хабаровске перекроют сегодня вечером

Движение транспорта ограничат на 7 часов.

Источник: Хабаровский край сегодня

На железнодорожном переезде на улице Салтыкова-Щедрина сегодня, 16 июня, в 19 часов 10 минут начнутся дорожные работы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сквозное движение автотранспорта будет закрыто.

На период производства работ, движение маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будет осуществляться до железнодорожного переезда.

Получить информацию о работе и общественного транспорта, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.

Срок окончания работ — 17 июня 02 часа 10 минут.

Напомним, движение по улице Аэродромной перекрыли ранее до 27 июня в связи со строительством межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4.