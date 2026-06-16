Улицу Салтыкова-Щедрина в Хабаровске перекроют сегодня вечером

Получить информацию о работе и общественного транспорта, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.