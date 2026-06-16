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Обломки сбитого БПЛА упали в Воронеже и повредили автомобиль

В ночь на 16 июня над Воронежем и девятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 19 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В областном центре в результате падения обломков сбитого БПЛА был незначительно поврежден легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 16 июня над Воронежем и девятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 19 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В областном центре в результате падения обломков сбитого БПЛА был незначительно поврежден легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили около полуночи. В 2:12 сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара прозвучали в Острогожском районе, затем — в Лискинском районе, Воронеже и Нововоронеже. Около 6:10 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. К 7:33 последовала отмена непосредственной угрозы удара дронов и ракет.

Однако утром сирены в Воронеже сработали снова — в 7:50. Около 8:20 последовал отбой по режиму непосредственной угрозы. Опасность атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.

По данным Минобороны, всего минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что ночью и утром 14 июня системы противовоздушной обороны работали по целям в Воронеже и Белгороде. В Воронежской области, по официальным данным, над облцентром и четырьмя районами ликвидировали в общей сложности восемь дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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