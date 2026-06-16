Улицы в центре Москвы перекроют в ночь на 21 июня из-за ночного забега

На отдельных участках предполагаются более длительные ограничения. С 00:01 18 июня до 12:00 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади. С 15:00 20 июня до 02:00 21 июня перекроют движение на Тестовской улице, Пресненской и Краснопресненской набережных. На участках с ограничениями с 00:01 также будет действовать запрет на парковку транспорта.