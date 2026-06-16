В театре «У Моста» меняется система управления

Художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов на своей страничке «В Контакте» сообщил об изменении системы управления театром. По его словам, в театр поступил новый приказ, согласно которому меняется устав учреждения. Первым лицом становится директор театра, а не художественный руководитель, как было раньше.