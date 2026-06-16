Британия анонсировала новые санкции против России

Как следует из документа, Лондон расширит черный список почти на 600 судов, предположительно связанных с Россией. Помимо этого, под ограничения попадут компании, которые, по данным британских властей, участвуют в закупках западных технологий для нужд российской армии. Вдобавок Лондон планирует ужесточить давление на некоторых поставщиков из третьих стран, предоставляющих финансовые услуги Москве.