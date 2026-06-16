Первое место на соревнованиях «Золотая штурмовка» по пожарно-спасательному спорту заняли школьники из Бикина

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди юных дружин объединили школьников из Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Матвеевки, Галкино и Хабаровска. На протяжении двух дней участники демонстрировали свои навыки, силу, ловкость и умение работать в команде. В рамках соревнований участники преодолели пожарную эстафету, пробежали стометровку с препятствиями, поднялись по штурмовой лестнице в окно учебной башни и выполнили боевое развертывание. Судьи определили победителей в личном и командном зачете в каждой из дисциплин. Третье место заняли школьники из села Матвеевка, второе — участники из Комсомольска-на-Амуре. Первое место забрала команда из Бикина.