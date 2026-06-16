Высокие стандарты: Талалаев вернул в «Балтику» помощника Игнашевича

С 2025 года Артём Булойчик работал главным тренером ярославского «Шинника». За первые полгода работы ему удалось сохранить для волжан прописку в Первой лиге, а в следующем сезоне команда претендовала на попадание в стыковые матчи, завершив чемпионат на 8-м месте.