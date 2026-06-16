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Эксперт рассказала, кому в июне будут должны выплатить повышенную зарплату

Эксперт Надежда Черных сказала, что в июне российские работники, а окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком смогут получить повышенную зарплату, если привлекались к работе 12 июня, сообщает РИА Новости.

Эксперт Надежда Черных сказала, что в июне российские работники, а окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком смогут получить повышенную зарплату, если привлекались к работе 12 июня, сообщает РИА Новости.

Эксперт заявила, что работа в в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, а может быть выше, если соответствующее решение прописано во внутренних документах компании.

Работа в праздничный день, по словам Черных, допускается только в случае, если работодатель подготовил соответствующее письменное распоряжение, а работник с ним письменно согласился.

День России ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. День с 1991 года является нерабочим.

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