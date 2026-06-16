20 июня в Нижегородскую область вернется фестиваль «Музыка балконов»

Фестиваль будет проходить в регионе в четвертый раз. Концерты организуют на семнадцати площадках столицы Приволжья и других городов области. Также «Музыка балконов» придет и в другие субъекты РФ. Известно, что различные композиции будут звучать в музее-заповеднике «Петергоф».