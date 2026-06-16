20 июня в Нижегородскую область вернется фестиваль «Музыка балконов»

В Нижегородской области стартует фестиваль «Музыка балконов». Новостью поделились в министерстве культуры региона.
Фестиваль будет проходить в регионе в четвертый раз. Концерты организуют на семнадцати площадках столицы Приволжья и других городов области. Также «Музыка балконов» придет и в другие субъекты РФ. Известно, что различные композиции будут звучать в музее-заповеднике «Петергоф».
По информации минкульта, фестиваль продлится с 20 июня по 30 августа. В Нижнем Новгороде запланировано 11 концертов. Исполнители выйдут на балконы Усадьбы Рукавишниковых и других исторических зданий — достопримечательностей города.
Первый концерт начнется в 14:00 уже в эту субботу. Для него задействуют площадку драмтеатра.
«Здесь в концертном исполнении прозвучат фрагменты оперы “Иван Сусанин”, а также другие известные музыкальные произведения в исполнении Камерного хора “Нижний Новгород”, камерного оркестра “Солисты Нижнего Новгорода”, а также солиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Степана Егураева и солистки Московского музыкального театра “Геликон-опера” Валентины Правдиной,», — рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.
Напомним, 7 июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие еще одного музыкального фестиваля.
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