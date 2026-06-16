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Между Ялтой и Феодосией запускают «Комету»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте по продаже билетов «Комета Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Комета» из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию — это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря в общем и на Крымском полуострове, в частности", — говорится в сообщении.

Пассажирское судно на 120 мест будет следовать из Феодосии в Ялту в 09:00, обратно — в 16:00. Время в пути составит 2,5 часа. Рейсы будут осуществляться ежедневно.

В мае пресс-служба Российского морского регистра судоходства сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).

Как уточнил министр транспорта Крыма Арсений Козловский, на первом этапе высокоскоростное судно будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем.

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