Между Ялтой и Феодосией запускают «Комету»

«Комета» из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию — это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря в общем и на Крымском полуострове, в частности", — говорится в сообщении.
Пассажирское судно на 120 мест будет следовать из Феодосии в Ялту в 09:00, обратно — в 16:00. Время в пути составит 2,5 часа. Рейсы будут осуществляться ежедневно.
В мае пресс-служба Российского морского регистра судоходства сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).
Как уточнил министр транспорта Крыма Арсений Козловский, на первом этапе высокоскоростное судно будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем.