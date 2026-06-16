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В Волгограде отменили действовавшую 8 часов беспилотную опасность

В Волгоградской области отменили действовавший восемь часов режим беспилотной опасности. Об.

В Волгоградской области отменили действовавший восемь часов режим беспилотной опасности.

Об угрозе ночной атаки БПЛА жителей предупредили сегодня в 00:17. Уже ранним утром в Минобороны подтвердили, что опасения были не напрасны — часть из 172 сбитых над территорией страны дронов ВСУ уничтожили именно в Волгоградской области.

Однако окончательно расслабиться и начать утро с правильным настроем горожане смогли лишь в 8:18 — после получения сообщений от РСЧС.

Несмотря на ликвидацию смертоносных летательных аппаратов, волгоградский аэропорт работал в привычном режиме. Утренние задержки рейсов из столицы связаны с вводимыми Росавиацией ограничениями в Шереметьево.

Фото Андрея Поручаева.

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