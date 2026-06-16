У челябинки случайно нашли опухоль размером с крупный арбуз

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали 35-летнюю женщину, у которой обнаружили опухоль брюшной полости размером около 40 сантиметров и весом 8 килограммов. Новообразование нашли случайно — пациентку беспокоило лишь то, что после недавних родов живот не уменьшался в размерах.