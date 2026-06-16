Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У челябинки случайно нашли опухоль размером с крупный арбуз

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали 35-летнюю женщину, у которой обнаружили опухоль брюшной полости размером около 40 сантиметров и весом 8 килограммов. Новообразование нашли случайно — пациентку беспокоило лишь то, что после недавних родов живот не уменьшался в размерах.

Источник: Pchela.News

Женщина прошла обследование, которое включало УЗИ и компьютерную томографию. Исследования показали крупную опухоль, расположенную в правой части живота. К этому моменту она уже сместила органы брюшной полости влево.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин, многие опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях никак себя не проявляют.

Заместитель главного врача по хирургической помощи ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин.

— Практически все опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях не болят. Болевой синдром появляется позднее — это признак того, что новообразование уже проросло в другие органы и структуры, — пояснил специалист.

Пациентке выполнили сложную комбинированную операцию. Хирурги удалили опухоль, правую почку и провели резекцию диафрагмы. После исследования тканей выяснилось, что новообразование оказалось липосаркомой — злокачественной опухолью, развивающейся из жировой ткани.

По словам Ивана Гавришкина, главным методом лечения липосарком остаётся хирургическое вмешательство. В данном случае опухоль представляла собой единый узел с хорошо выраженной капсулой, поэтому врачам удалось полностью удалить её и снизить риск рецидива.

Медики напомнили, что некоторые виды липосарком способны быстро увеличиваться в размерах и за несколько месяцев стать неоперабельными. Поэтому важно регулярно проходить обследования и не откладывать визит к врачу даже при отсутствии боли и других тревожных симптомов.