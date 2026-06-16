На Кубе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Кроме того, это уже не первый раз, когда подземные толчки ощущаются в этом регионе. Отмечается, что 8 июня в этом районе произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое заметили в Гаване. Такие землетрясения редки для региона, обычно они происходят на востоке Кубы.