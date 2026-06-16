Прикамский маслозавод не смог оспорить продажу доли агропредприятия в кассации

Как указала кассация, ссылка ООО «Маслозавод Нытвенский» на решение ФАС России несостоятельна, поскольку истцом при обращении с жалобой не было представлено уведомление о недостаточности денежных средств для блокирования задатка. Кроме этого, жалоба ООО рассмотрена ФАС России без учета обстоятельств, влияющих на правовую оценку существа спора. При этом направление жалобы не являлось основанием для приостановления проведения торгов до рассмотрения дела в ФАС России. Договор купли-продажи, по мнению кассации, был заключен в соответствии с действующим законодательством.