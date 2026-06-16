Прокуратура потребовала отремонтировать автодорогу «Чердынь — Пянтег»

Как установила прокуратура, ряд участков автодороги «Чердынь — Пянтег» не соответствует нормативным стандартам. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде многочисленных ям и выбоин, что создает условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий.