Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить положенные выплаты

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО из Волгоградской области, погибшего при исполнении воинского долга, получить положенные выплаты и компенсации.
«Петр проходил службу в зоне СВО, погиб при исполнении воинского долга. Для семьи это тяжелая утрата. Мама бойца не смогла получить меры социальной поддержки — положенные выплаты и компенсации на оплату ЖКУ», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Мать погибшего бойца обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Федеральный омбудсмен рассказала, что направила в связи с этой ситуацией запрос в администрацию Волгограда.
«В ведомстве сообщили, что средства на материальную помощь выделят из бюджета Кумылженского района Волгоградской области. Благодарю администрацию города за оперативную реакцию», — добавила Лантратова.