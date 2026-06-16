Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить положенные выплаты

«Петр проходил службу в зоне СВО, погиб при исполнении воинского долга. Для семьи это тяжелая утрата. Мама бойца не смогла получить меры социальной поддержки — положенные выплаты и компенсации на оплату ЖКУ», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».