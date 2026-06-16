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В России оценили переход на четырехдневную рабочую неделю

Постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в России в будущем, однако этот процесс должен происходить без государственного принуждения, сообщил РИА Новости председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в России в будущем, однако этот процесс должен происходить без государственного принуждения, сообщил РИА Новости председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что подобные изменения могут негативно отразиться на сотрудниках со сдельной оплатой, у которых доход привязан к объему выполненной работы или количеству произведенной продукции, а подобного сценария нельзя допустить.

«Мы не имеем права просто перенести недостающие рабочие часы на работодателя. Теоретически это возможно, компенсации деньгами всё решают. Однако готов ли сейчас работодатель? Нет. Бизнес и так испытывает трудности. Причем работодателями выступают государственные учреждения, муниципальные структуры, некоммерческие и даже религиозные организации. Готовы ли они? Нет», — добавил парламентарий.

Нилов напомнил, что некоторые уже перешли на четырехдневный график, в том числе благодаря удаленной работе, что выгодно как сотрудникам, так и компаниям.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.