В России оценили переход на четырехдневную рабочую неделю

«Мы не имеем права просто перенести недостающие рабочие часы на работодателя. Теоретически это возможно, компенсации деньгами всё решают. Однако готов ли сейчас работодатель? Нет. Бизнес и так испытывает трудности. Причем работодателями выступают государственные учреждения, муниципальные структуры, некоммерческие и даже религиозные организации. Готовы ли они? Нет», — добавил парламентарий.