Более тысячи студентов Хабаровского края приступят к работе в 67-м трудовом семестре

«Трудовой семестр студенческих отрядов стартовал по всей стране 12 июня, в День России. заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя открытие сезона, подчеркнул историческую роль движения. По его словам, за более чем полвека через школу студенческих отрядов прошли свыше 20 млн человек, а лучшие традиции — уважение к труду, товарищество и взаимовыручка — сохраняются до сих пор», — говорится в сообщении.