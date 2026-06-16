В Хабаровском крае официально дан старт 67-му летнему трудовому семестру студенческих отрядов. В 2026 году более 1000 участников движения будут трудоустроены в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Торжественное открытие объединило 300 бойцов на площадке молодежного досугового центра в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Трудовой семестр студенческих отрядов стартовал по всей стране 12 июня, в День России. заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя открытие сезона, подчеркнул историческую роль движения. По его словам, за более чем полвека через школу студенческих отрядов прошли свыше 20 млн человек, а лучшие традиции — уважение к труду, товарищество и взаимовыручка — сохраняются до сих пор», — говорится в сообщении.
В краевой столице центральным событием открытия семестра стал торжественный концерт, где активные участники движения были награждены благодарностями и почетными грамотами за вклад в развитие регионального отделения. Также руководителям штабов учебных заведений вручили путевки в трудовой сезон.
Более тысячи студентов Хабаровского края приступят к работе в 67-м трудовом семестре. Фото: Российские студенческие отряды.
Более тысячи студентов Хабаровского края приступят к работе в 67-м трудовом семестре. Фото: Российские студенческие отряды.
Более тысячи студентов Хабаровского края приступят к работе в 67-м трудовом семестре. Фото: Российские студенческие отряды.
Более тысячи студентов Хабаровского края приступят к работе в 67-м трудовом семестре. Фото: Российские студенческие отряды.
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Студенты Хабаровского края будут задействованы на межрегиональных и международных объектах. В числе ключевых направлений: стройка Космодрома Восточный, сервисный проект на Сахалине, работа проводниками на РЖД и вожатыми во Всероссийском детском центре «Океан».
«Я хочу пожелать каждому из вас провести свое трудовое лето положительно, получить для себя новые навыки, знания, увлечения, друзей и все, что можно заработать благодаря Российским студенческим отрядам. Я уверен, что у вас это будет лучшее трудовое лето», — подчеркнул руководитель Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Прядко.
Напомним, Хабаровское региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» действует с 2011 года и объединяет 8 штабов на базе крупнейших вузов и колледжей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В 2025 году Хабаровское региональное отделение МООО «РСО» организовало работу 1674 бойцов студенческих отрядов в ключевых отраслях экономики региона — от строительства и медицины до педагогики, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.