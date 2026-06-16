Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Списать пени за ЖКУ предлагают ДУКи Нижнего Новгорода

Акция позволит минимизировать подобные риски и наладить устойчивую платёжную дисциплину.

Ассоциация пяти ДУКов Нижнего Новгорода запустила акцию «ДОЛГИ ПОГАСИ — ПЕНИ СПИШИ!». Её цель — снизить финансовую нагрузку на жителей многоквартирных домов и помочь им урегулировать вопросы с оплатой жилищно‑коммунальных услуг. Об этом сообщили в организации.

Чтобы воспользоваться предложением и избавиться от долгов, нужно до 31 августа выполнить ряд условий: полностью погасить имеющуюся задолженность по ЖКУ либо оформить соглашение о рассрочке платежей.

Далее — вовремя и в полном объёме вносить плату за текущие услуги (а при наличии рассрочки — строго соблюдать её условия); дополнительно требуется подключить сервис «Электронная квитанция» либо установить мобильное приложение «Мой дом 24».

В пресс‑службе Ассоциации ДУКов подчёркивают: систематические задержки с оплатой коммунальных услуг чреваты серьёзными последствиями — от начисления штрафных санкций до ограничения подачи ресурсов.

Акция позволит минимизировать подобные риски и наладить устойчивую платёжную дисциплину.