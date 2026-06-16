Списать пени за ЖКУ предлагают ДУКи Нижнего Новгорода

Ассоциация пяти ДУКов Нижнего Новгорода запустила акцию «ДОЛГИ ПОГАСИ — ПЕНИ СПИШИ!». Её цель — снизить финансовую нагрузку на жителей многоквартирных домов и помочь им урегулировать вопросы с оплатой жилищно‑коммунальных услуг. Об этом сообщили в организации.