Списать пени за ЖКУ предлагают ДУКи Нижнего Новгорода

Ассоциация пяти ДУКов Нижнего Новгорода запустила акцию «ДОЛГИ ПОГАСИ — ПЕНИ СПИШИ!». Её цель — снизить финансовую нагрузку на жителей многоквартирных домов и помочь им урегулировать вопросы с оплатой жилищно‑коммунальных услуг. Об этом сообщили в организации.
Чтобы воспользоваться предложением и избавиться от долгов, нужно до 31 августа выполнить ряд условий: полностью погасить имеющуюся задолженность по ЖКУ либо оформить соглашение о рассрочке платежей.
Далее — вовремя и в полном объёме вносить плату за текущие услуги (а при наличии рассрочки — строго соблюдать её условия); дополнительно требуется подключить сервис «Электронная квитанция» либо установить мобильное приложение «Мой дом 24».
В пресс‑службе Ассоциации ДУКов подчёркивают: систематические задержки с оплатой коммунальных услуг чреваты серьёзными последствиями — от начисления штрафных санкций до ограничения подачи ресурсов.
Акция позволит минимизировать подобные риски и наладить устойчивую платёжную дисциплину.