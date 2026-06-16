Сменщик Квартальнова в Минске, 10 молодость Шипачева в СЮ, грабеж «Ак Барса»: что на летнем рынке КХЛ

Нэйтан Тодд в «Магнитке»: прагматичный расчет «Металлурга» и кадровые потери «Ак Барса».
Официальное подписание магнитогорским «Металлургом» канадского нападающего Нэйтана Тодда лишь подтвердило информацию, появившуюся полторы недели назад: в Казани удержать канадца не смогли. Тридцатилетний хоккеист покинул «Ак Барс» в статусе свободного агента и заключил с уральским клубом контракт на два года, рассчитанный до конца сезона 2027/28. Мы уже писали, что «Магнитка» предложила условия, на которые в Казани пойти не решились: 75 миллионов рублей в следующем сезоне и 80 миллионов — в последующем. С учетом бонусов сумма может превысить 100 миллионов. В Казани Тодд сыграл в плей-офф неплохо, однако ощущения, что это незаменимый легионер уровня Иржи Секача или Джастина Азеведо, не возникло.
В 17 матчах регулярного чемпионата он набрал семнадцать очков (9+8), а в 20 играх плей-офф добавил в актив еще двенадцать баллов, оказав существенное влияние на выход команды в финал Кубка Гагарина. Подписание Тодда оперативно закрывает дефицитную позицию для менеджмента Магнитогорска и в то же время обнажает проблемы стратегического планирования в Казани, ведь найти замену Нэйтану будет крайне сложно.
«Металлург» сработал максимально оперативно и забрал с рынка одного из наиболее востребованных игроков. Как отметил спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков, уральский клуб видит Тодда, прежде всего, на критически важной позиции центрального нападающего. Качественные иностранные центры в реалиях современной КХЛ — жесточайший дефицит, и подписание габаритного мастера с правым хватом, адаптированного к лиге и способного доминировать на точке вбрасывания, решает фундаментальную задачу комплектования ударных звеньев «Магнитки».
Для менеджмента «Ак Барса» уход форварда стал двойным ударом. Клуб не просто потерял результативного игрока, гармонично вписавшегося в систему топ-6, но и лишился ресурсов, инвестированных в его приобретение перед дедлайном несколько месяцев назад. Отказ от завышенных требований Тодда можно обосновать соблюдением потолка зарплат, учитывая, что многие хоккеисты после финала потребовали повышения окладов. Однако теперь казанцам предстоит выходить на скудный рынок свободных агентов в поисках сопоставимой замены, в то время как конкуренты по Востоку планомерно усиливают свои центральные оси.
Вместо или вместе с Кузнецовым: «Салават Юлаев» забрал Шипачева.
Переезд тридцатидевятилетнего Вадима Шипачева из Минска, где он провел два последних сезона и побил исторический рекорд результативности, выбив 1000 очков в КХЛ, выглядит интригующим решением босса «Салавата Юлаева» Рината Баширова. С одной стороны, приглашение возрастного хоккеиста в Уфу идет вразрез с курсом лиги на омоложение и скоростной хоккей, но с другой — решает острую проблему уфимцев с дефицитом качественных центров на внутреннем рынке.
Несмотря на солидный возраст, Вадим остается одним из самых умных и тонких плеймейкеров лиги. Его миссия в Уфе очевидна — стать мозговым центром при розыгрыше большинства и наставником для молодежи. В условиях кадрового голода руководство башкирского клуба сработало прагматично, получив в ростер готового дирижера атак с чемпионским опытом. По сути, Шипачев становится прямой заменой Евгению Кузнецову, который тоже потерял в скорости, но славится высоким интеллектом.
Оклад ветерана составит скромные 30 миллионов рублей за сезон, к которым могут добавиться еще 5 миллионов бонусов. У Шипачева не было большого выбора — возраст дает о себе знать, так что интересы сторон совпали: Уфа получила классного игрока за небольшие деньги, а Вадим — возможность продлить карьеру под руководством Виктора Козлова, с которым у него должно сложиться взаимопонимание.
Возвращение к проверенным кадрам: Крис Тирни призван закрыть дефицит в центре минского «Динамо».
Старт межсезонья обернулся для минского «Динамо» серьезными кадровыми потерями. Команду покинул Дмитрий Квартальнов, перспективные игроки Бориков, Пинчук и Мороз отправились в НХЛ, а контракт с капитаном Андреем Стасем до сих пор не продлен. В условиях кризиса в центральной линии менеджмент «зубров» сделал ставку на проверенный вариант, подписав североамериканца Криса Тирни из швейцарской «Амбри-Пиотты».
Фактически Тирни призван заменить ушедшего в «Салават Юлаев» Шипачева, хотя компенсировать потерю ветерана американцу будет непросто. Крис не отличается высокой скоростью и уступает Вадиму в креативе. Тем не менее этот исполнитель знаком руководству «Динамо»: в позапрошлом сезоне он набрал 20 очков в 60 матчах. Прошлый год нападающий провел в Швейцарии, где заработал 19 баллов в 44 играх. Приглашение Тирни укладывается в стратегию клуба, ранее возвращавшего Райана Спунера. В условиях дефицита центров «Динамо» минимизирует риски, приглашая легионера с опытом адаптации в КХЛ.
Доминик Дюшарм — кандидат на пост тренера минского «Динамо»: «зубры» избавляются от наследия Квартальнова.
Менеджмент минчан продолжает поиски нового наставника, и, судя по поступающей информации, они выходят на финишную прямую. Основным претендентом на вакантный пост стал канадский специалист Доминик Дюшарм. Приглашение 53-летнего наставника с североамериканским бэкграундом выглядит как стремление радикально изменить игровую концепцию и задействовать новые подходы. Главной вехой в карьере Дюшарма остается успешный розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года, когда он возглавил кризисный «Монреаль Канадиенс» и довел команду до финала.
Его подход опирается на жесткую дисциплину, плотную оборону и умение выжимать максимум из ресурсов в плей-офф. По сути, это означает отказ от наследия Квартальнова. Последние три сезона канадец работал в штабе «Вегас Голден Найтс». Этот опыт позволил специалисту обновить наработки, причем этап в НХЛ завершился совсем недавно, после кубкового противостояния с «Каролиной».
Для «Динамо» назначение тренера из Канады логично, учитывая ориентацию клуба на легионеров. Дюшарму будет проще выстроить коммуникацию с иностранным ядром команды и интегрировать новичков. Опыт работы с молодежью поможет компенсировать отъезд белорусских талантов за океан. Однако у Дюшарма нет опыта работы в европейских лигах, так что к специфике КХЛ ему нужно привыкать на лету. Мы помним, чем подобный опыт обернулся для Билла Питерса в «Автомобилисте» — полным провалом.
Силовой баланс для Омска: «Авангард» подписывает Ильенко.
Подписание «Авангардом» контракта с Артемом Ильенко не претендует на статус главной информационной бомбы межсезонья, но с точки зрения построения механизма выглядит логичным решением Ги Буше и Алексея Сопина. Канадский тренер осознает, что для успешного выступления в регулярном чемпионате и жестких матчах плей-офф команде жизненно необходимы не только креативные исполнители, но и надежные чернорабочие. Это доказал полуфинал, в котором Омск оказался слабее «Локомотива».
Переезд Ильенко решает несколько задач. Артем — неуступчивый форвард оборонительного плана. Его компетенции лежат в плоскости разрушения атак соперника, игры в меньшинстве и силового давления. Когда «Авангард» обладает внушительным потенциалом в топ-6, комплектование нижних звеньев хоккеистами с рабочей этикой становится приоритетом.
Для самого хоккеиста переход в стан сибиряков — возможность закрепиться в амбициозном коллективе. В предыдущих клубах Ильенко выполнял огромный объем черновой работы, блокируя броски и выигрывая единоборства у бортов. Омичи получают системного игрока, который гарантированно добавит составу жесткости и дисциплины. Да, такие трансферы не вызывают бурный восторг у болельщиков, но именно системные исполнители определяют исход плотных матчей весной. Контракт с Ильенко подтверждает намерение менеджмента создать сбалансированный ростер.
Дальневосточная перезагрузка: Виталий Абрамов едет за лидерством в «Амур».
Масштабная перестройка хабаровского «Амура» продолжает набирать обороты. Потеряв на старте межсезонья капитана Александра Гальченюка и нападающего Евгения Свечникова, которые предпочли продолжить карьеру в столичном «Спартаке», менеджмент дальневосточного клуба был вынужден экстренно искать новых лидеров на рынке. Вслед за подписанием Кирилла Пилипенко из омского «Авангарда», хабаровчане оформили переход Виталия Абрамова. Если прежние лидеры отправились с Дальнего Востока в Москву, то техничный челябинец проследовал в обратном направлении, получив отличный шанс перезапустить карьеру.
В системе московского ЦСКА Абрамов провел четыре с половиной года, успев завоевать два Кубка Гагарина. В свои лучшие отрезки его номинально четвертое звено с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным нередко становилось главной атакующей силой армейцев, определяя исход сложных матчей. Однако тяжелая травма, полученная по ходу сезона 2024/25, и последующая смена тренерского штаба кардинально изменили статус форварда.
Быстрый и креативный, но не обладающий выдающимися габаритами нападающий концептуально не вписался в жесткую игровую философию Игоря Никитина. В системе наставника москвичей во главу угла ставится обилие выигранных силовых единоборств и плотная работа у бортов. Переход в «Амур» выглядит прагматичным и взаимовыгодным решением: игрок получает необходимое доверие и гарантированное место в топ-6, а дальневосточники приобретают высококлассного исполнителя с солидным кубковым опытом.