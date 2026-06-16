Сменщик Квартальнова в Минске, 10 молодость Шипачева в СЮ, грабеж «Ак Барса»: что на летнем рынке КХЛ

Официальное подписание магнитогорским «Металлургом» канадского нападающего Нэйтана Тодда лишь подтвердило информацию, появившуюся полторы недели назад: в Казани удержать канадца не смогли. Тридцатилетний хоккеист покинул «Ак Барс» в статусе свободного агента и заключил с уральским клубом контракт на два года, рассчитанный до конца сезона 2027/28. Мы уже писали, что «Магнитка» предложила условия, на которые в Казани пойти не решились: 75 миллионов рублей в следующем сезоне и 80 миллионов — в последующем. С учетом бонусов сумма может превысить 100 миллионов. В Казани Тодд сыграл в плей-офф неплохо, однако ощущения, что это незаменимый легионер уровня Иржи Секача или Джастина Азеведо, не возникло.