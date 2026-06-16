Светофоры отключили на площади Металлургов в Комсомольске-на-Амуре

Напомним, что в Хабаровске активно проводят работы по установке интеллектуальной транспортной системы. Необходимое оборудование уже появилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Однако «умные светофоры» заработают только к концу лета — для их настройки требуется время.