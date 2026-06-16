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Светофоры отключили на площади Металлургов в Комсомольске-на-Амуре

В Городе юности приступили к модернизации дорожной системы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 16 июня, на одной из ключевых развязок Комсомольска-на-Амуре отключили светофоры. Объекты не работают на круговой развязке — площади Металлургов. В управлении дорожной деятельности и внешнего благоустройства отметили, что в Городе юности началась модернизация элементов улично-дорожной сети. Здесь установят новые современные опорные столбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Проводим работы по модернизации светофорных объектов на площади Металлургов, в связи с чем временно отключены светофоры. Просим водителей и пешеходов быть внимательными, руководствоваться правилами дорожного движения, разметкой и знаками приоритета, — сообщили в администрации города.

В пресс-службе мэрии Комсомольска-на-Амуре добавили, что работы завершат в течение нескольких дней, после чего светофоры вновь включат. Работы по установке новых опор запланированы и на других участках дорог Города юности.

Напомним, что в Хабаровске активно проводят работы по установке интеллектуальной транспортной системы. Необходимое оборудование уже появилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Однако «умные светофоры» заработают только к концу лета — для их настройки требуется время.