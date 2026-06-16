Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском магазине «Кари» нашли детские товары без обязательной маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске администратора магазина «Кари» оштрафовали за продажу детских товаров с нарушениями маркировки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске администратора магазина «Кари» оштрафовали за продажу детских товаров с нарушениями маркировки.

Нарушения выявили во время плановой проверки магазина в торговом комплексе «Атмосфера дома».

На витринах находились детские сланцы, колготки и нижнее белье без информации о месте и дате изготовления, а также без единого знака обращения на рынке ЕАС.

Кроме того, на детской сумочке для девочек не указали материал изделия. Также отсутствовала инструкция по эксплуатации и уходу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что полная и достоверная маркировка детских товаров обязательна. Она помогает покупателям правильно выбирать продукцию и влияет на безопасность детей.

Товары с нарушениями сняли с продажи.

Администратора магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Постановление уже вступило в силу, штраф оплачен.