В красноярском магазине «Кари» нашли детские товары без обязательной маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске администратора магазина «Кари» оштрафовали за продажу детских товаров с нарушениями маркировки.
Нарушения выявили во время плановой проверки магазина в торговом комплексе «Атмосфера дома».
На витринах находились детские сланцы, колготки и нижнее белье без информации о месте и дате изготовления, а также без единого знака обращения на рынке ЕАС.
Кроме того, на детской сумочке для девочек не указали материал изделия. Также отсутствовала инструкция по эксплуатации и уходу.
В Роспотребнадзоре напомнили, что полная и достоверная маркировка детских товаров обязательна. Она помогает покупателям правильно выбирать продукцию и влияет на безопасность детей.
Товары с нарушениями сняли с продажи.
Администратора магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Постановление уже вступило в силу, штраф оплачен.