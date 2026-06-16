Умер актер из франшизы «Пришельцы» и «Кухни в Париже» Кристиан Бюжо

В «Пришельцах» Бюжо сыграл дантиста Жана-Пьера, а в комедийном сериале «Каамелотт» — мастера оружия. Актер снимался во множестве популярных французских телесериалов, включая «Жозефина: Ангел-хранитель», «Камера кафе», «Лавка Луи-антиквара», «Последние пять минут», «Женщина чести» и других. Кроме того, артист сыграл ресторанного критика в фильме 2014 года «Кухня в Париже».