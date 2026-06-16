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Умер актер из франшизы «Пришельцы» и «Кухни в Париже» Кристиан Бюжо

В возрасте 81 года умер французский актер Кристиан Бюжо, игравший в первых двух фильмах франшизы «Пришельцы», сообщило представлявшее его агентство по талантам Singularist в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Источник: РБК

В возрасте 81 года умер французский актер Кристиан Бюжо, игравший в первых двух фильмах франшизы «Пришельцы», сообщило представлявшее его агентство по талантам Singularist в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Будем по тебе скучать. Твоим беседам, твоим анекдотам, твоей непоколебимой поддержке, твоей щедрости», — говорится в сообщении.

В «Пришельцах» Бюжо сыграл дантиста Жана-Пьера, а в комедийном сериале «Каамелотт» — мастера оружия. Актер снимался во множестве популярных французских телесериалов, включая «Жозефина: Ангел-хранитель», «Камера кафе», «Лавка Луи-антиквара», «Последние пять минут», «Женщина чести» и других. Кроме того, артист сыграл ресторанного критика в фильме 2014 года «Кухня в Париже».

В начале карьеры Бюжо был каскадером, он также играл в театре в пьесах Саша Гитри, Эжена Ионеско, Жана Ануя, Жоржа Фейдо и Луиджи Пиранделло. В 2012 году Бюжо также участвовал в мюзикле «Действуй, сестра» и ставил собственные спектакли.

Актер был родом из Шаррона в департаменте Приморская Шаранта.

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