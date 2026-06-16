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Кинологи показали детям ЕАО, как служат служебные собаки

Школьники увидели работу полицейских собак и познакомились с овчаркой Ман.

В Еврейской автономной области сотрудники Центра кинологической службы УМВД провели для детей из летней площадки показательные выступления, — сообщает полиция ЕАО.

Мероприятие прошло на базе общины «Фрейд» при детско-юношеском центре еврейской культуры. Ребятам показали, как служебные собаки помогают полицейским задерживать условных нарушителей и работать на службе правопорядка.

Кинологи рассказали детям о дрессировке, воспитании собак и их роли в работе полиции. На практике показали основные команды и элементы служебной подготовки.

Главным участником встречи стала немецкая овчарка по кличке Ман. Она уверенно выполняла команды и демонстрировала навыки, которые используют в реальной службе.

В завершение дети смогли пообщаться с собаками, погладить их и сфотографироваться. По словам организаторов, встреча стала для ребят живым и запоминающимся уроком.