Кинологи показали детям ЕАО, как служат служебные собаки

В Еврейской автономной области сотрудники Центра кинологической службы УМВД провели для детей из летней площадки показательные выступления, — сообщает полиция ЕАО.
Мероприятие прошло на базе общины «Фрейд» при детско-юношеском центре еврейской культуры. Ребятам показали, как служебные собаки помогают полицейским задерживать условных нарушителей и работать на службе правопорядка.
Кинологи рассказали детям о дрессировке, воспитании собак и их роли в работе полиции. На практике показали основные команды и элементы служебной подготовки.
Главным участником встречи стала немецкая овчарка по кличке Ман. Она уверенно выполняла команды и демонстрировала навыки, которые используют в реальной службе.
В завершение дети смогли пообщаться с собаками, погладить их и сфотографироваться. По словам организаторов, встреча стала для ребят живым и запоминающимся уроком.