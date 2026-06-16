Reuters: Нетаньяху и Трамп оказались на грани конфликта из-за мира с Ираном

США заявляют, что в течение следующих 60 дней, пока действует режим прекращения огня, будут проведены переговоры по всем условиям, которые позволят снять обеспокоенность США и Израиля, особенно по поводу ядерной программы Ирана. Но Израиль уверен, что режим прекращения огня продлят, и ЦАХАЛ не сможет наносить удары по Ливану.