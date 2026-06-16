Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

МВД: предложения о работе за рубежом остаются популярным предлогом мошенничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Предложения о работе за рубежом остаются одним из наиболее популярных предлогов для мошенничества, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе “оформления”, — говорится в публикации.

В пример киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Вскоре ему написал в мессенджере некто, назвавшийся представителем иностранного работодателя, и предложил вакансию на складе в Германии. Затем к общению подключили еще одного участника схемы, который представился специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.

«Далее мошенники начали пошагово сопровождать процесс: консультировали по сбору документов, рассказывали о процедуре получения визы и убеждали, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность. Для этого потерпевшему предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и внести денежные средства», — уточнили в МВД.

Когда жертва пополнила счет на 270 тысяч рублей, злоумышленники сообщили, что платеж якобы заблокирован и нужно повторить его для разблокировки денег.

Киберполицейские напомнили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов. А финансовые требования должны подтверждаться выписками из банковских счетов, а не переводами денег на сторонние криптоплатформы, добавили они.