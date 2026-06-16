В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

В пример киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Вскоре ему написал в мессенджере некто, назвавшийся представителем иностранного работодателя, и предложил вакансию на складе в Германии. Затем к общению подключили еще одного участника схемы, который представился специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.