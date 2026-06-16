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Приложение «Оплати» предупредило белорусов о новых правилах с 1 июля

Приложение «Оплати» меняет правила пользования с 1 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Приложение «Оплати» предупредило белорусов о новых правилах с 1 июля 2026 года.

Для дальнейшего пользования приложениями «Оплати» и «Оплати. Детский» белорусам нужно будет разрешить доступ к геопозиции мобильного устройства. Без этого войти в приложение будет невозможно.

В Беларуси с 1 июля все банки и платежные приложения должны будут соблюдать новые требования по сбору, хранению, анализу «цифрового отпечатка устройства» (подробнее — здесь). Подобное нужно для повышения безопасности, а также для снижения риска мошеннических операций.