Приложение «Оплати» предупредило белорусов о новых правилах с 1 июля

В Беларуси с 1 июля все банки и платежные приложения должны будут соблюдать новые требования по сбору, хранению, анализу «цифрового отпечатка устройства» (подробнее — здесь). Подобное нужно для повышения безопасности, а также для снижения риска мошеннических операций.