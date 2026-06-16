Мэрия Нижнего Новгорода судится с подрядчиком благоустройства сквера Горького

Администрация Нижегородского района через суд добивается устранения дефектов, выявленных после благоустройства сквера им. Горького в центре Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в районной администрации.
Работы по благоустройству общественного пространства выполняла компания «Московское наследие». Согласно муниципальному контракту, гарантийный срок на выполненные работы действует до 31 декабря 2026 года. По этому документу подрядчик должен поддерживать состояние площади в нормативном состоянии. Однако сейчас он делать это отказывается.
В администрации пояснили, что после проведения претензионной работы в адрес подрядчика было подано исковое заявление в суд. Власти требуют обязать организацию выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств, а также взыскать штраф.
Первое судебное заседание по делу состоялось 13 апреля 2026 года. Следующее рассмотрение назначено на июнь.
Напомним, что ранее нижегородцы пожаловались на состояние площади Максима Горького. По их словам, там разрушилась дорожная плитка, малые архитектурные формы, местами был сломан бордюрный камень. Саму площадь благоустраивали в рамках подготовки к 800-летию города еще в 2021 году. Тогда сквер планировали сделать комфортным не только для прогулок, но и для проведения городских праздников и мероприятий.
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