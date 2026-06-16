Мэрия Нижнего Новгорода судится с подрядчиком благоустройства сквера Горького

Напомним, что ранее нижегородцы пожаловались на состояние площади Максима Горького. По их словам, там разрушилась дорожная плитка, малые архитектурные формы, местами был сломан бордюрный камень. Саму площадь благоустраивали в рамках подготовки к 800-летию города еще в 2021 году. Тогда сквер планировали сделать комфортным не только для прогулок, но и для проведения городских праздников и мероприятий.