Июнь 2026 года стал самым влажным в Калининграде с начала XXI века

За минувшие сутки в Калининграде выпало 34 мм осадков, то есть половина месячной нормы июня. Таким образом, июнь нынешнего года стал самым влажным в Калининграде с начала XXI века. Всего с начала июня — 111 мм осадков, 161% от месячной нормы. Предыдущими дождливыми были 2024 год и 1998 год, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».