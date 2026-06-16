Июнь 2026 года стал самым влажным в Калининграде с начала XXI века

За минувшие сутки в Калининграде выпало 34 мм осадков, то есть половина месячной нормы июня. Таким образом, июнь нынешнего года стал самым влажным в Калининграде с начала XXI века. Всего с начала июня — 111 мм осадков, 161% от месячной нормы. Предыдущими дождливыми были 2024 год и 1998 год, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Самые интенсивные ливни зафиксированы были вчера, 15 июня, в Мамоново, где выпало 30 мм за 12 часов. На остальных метеостанциях региона налило до 15−27 мм за сутки.
А вот еще один рекорд — понедельник, 15 июня, стал самым холодным с начала месяца: среднесуточная температура составила +12,3°С, это на 3,8°С ниже нормы.
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