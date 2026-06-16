Солнце уходит в спячку? Ученые дали прогноз геомагнитной обстановки на месяц

Сейчас геомагнитная обстановка характеризуется как исключительно спокойная. Согласно прогнозу на месяц, ожидается 30 «зеленых» дней (спокойная обстановка). В лаборатории, впрочем, признали, что такой идеальный сценарий маловероятен — какие-то возмущения наверняка произойдут, но когда именно и какой интенсивности, пока неясно.