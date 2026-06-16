Восемь человек ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали в общей сложности 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Шесть человек продолжают оставаться в больницах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.