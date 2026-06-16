У главы киевского режима Владимира Зеленского есть несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного в честь нацистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.
— Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА*, — заявил политик в эфире телеканала Republika.
По словам представителя власти, от Киева пока какой-либо реакции на соответствующее требование не поступило.
Глава государства присвоил центру специальных операций Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*» 26 мая. Экс-президент Польши Лех Валенса назвал это решение оскорблением для жителей.
После действующий лидер страны Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.
Тем временем кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер представила предвыборный видеоролик. На кадрах она выкинула флаги ЕС и Украины в мусорный бак, призвав вернуть «польскую идентичность».
*Запрещенная в России террористическая организация.