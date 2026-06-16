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Многоквартирный дом загорелся в Ялте на площади более 500 кв. м

Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Ялте, частично обрушилась крыша, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

Источник: РБК

Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Ялте, частично обрушилась крыша, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«Пожар локализован на площади 560 кв. м», — говорится в сообщении.

Загорелся дом номер 21 на улице Сосновая. Пламя тушат порядка 50 человек с использованием 17 единиц техники.

В январе 2026 года пожар произошел в магазине «Доброцен» в Ялте, огонь тогда охватил почти 1 тыс. кв. м крыши здания. В результате пожара никто не пострадал.

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