Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садовод Рассадина дала советы, как защитить урожай от белокрылки

Белокрылка — один из самых коварных вредителей на участке.

Источник: Нижегородская правда

Летом многие дачники сталкиваются с проблемой появления мелких белых насекомых на листьях растений. Эти вредители — белокрылки — могут нанести серьёзный ущерб урожаю, ослабляя растения и перенося вирусные заболевания. Опытный садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS советами, как распознать белокрылку и эффективно бороться с ней.

Как распознать белокрылку.

Белокрылка — один из самых опасных вредителей, который быстро размножается и маскируется. Взрослые особи достигают 1−2 мм в длину и внешне напоминают крошечных белых мотыльков. Они обитают на нижней стороне листьев, где питаются соком растений, ослабляя их. На листьях появляются липкие пятна, а затем они желтеют, скручиваются и засыхают.

На липком налёте, оставленном вредителями, часто развивается чёрный грибок, усугубляя состояние растений. Кроме того, белокрылки являются переносчиками вирусных заболеваний.

Белокрылка особенно активно размножается в теплицах, где тепло и влажно. Если не принять меры, за несколько недель можно столкнуться с массовым нашествием. В последние годы вредитель всё чаще встречается и в открытом грунте, особенно в жаркие и влажные периоды.

Действия при первых признаках появления белокрылки.

Не стоит ждать, пока вредитель распространится по всему участку. При первых признаках заражения нужно:

1. Удалить поражённые листья. Если на нижних листьях обнаружены колонии белокрылок, их следует аккуратно срезать и вынести с участка.

2. Снизить численность взрослых насекомых. Для этого можно использовать жёлтые клеевые ловушки, которые привлекают белокрылок своим цветом.

Средства для обработки растений.

Для борьбы с белокрылкой на ранних стадиях можно применять мягкие средства:

Мыльный раствор: 20−30 г хозяйственного мыла на литр воды.

Настой чеснока: 5−6 зубчиков чеснока на литр воды, настаивать сутки.

Биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий.

Обработку следует проводить на нижней стороне листьев, где находятся личинки белокрылки. Если заражение сильное, рекомендуется использовать зарегистрированные инсектициды, строго следуя инструкции и учитывая сроки ожидания до сбора урожая.

Причём одной обработки обычно недостаточно. Рекомендуется повторять процедуру каждые 5−7 дней до полного исчезновения насекомых.

Профилактика появления белокрылки осенью.

Белокрылка часто зимует в теплицах и на сорняках вокруг них. Поэтому осенью важно:

Убрать все растительные остатки.

Промыть конструкции теплицы.

Проветривать теплицу, даже в прохладную погоду.

Эти меры помогут предотвратить появление белокрылки в следующем сезоне и сохранить урожай.