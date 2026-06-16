Садовод Рассадина дала советы, как защитить урожай от белокрылки

Белокрылка особенно активно размножается в теплицах, где тепло и влажно. Если не принять меры, за несколько недель можно столкнуться с массовым нашествием. В последние годы вредитель всё чаще встречается и в открытом грунте, особенно в жаркие и влажные периоды.