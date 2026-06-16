Садовод Рассадина дала советы, как защитить урожай от белокрылки

Летом многие дачники сталкиваются с проблемой появления мелких белых насекомых на листьях растений. Эти вредители — белокрылки — могут нанести серьёзный ущерб урожаю, ослабляя растения и перенося вирусные заболевания. Опытный садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS советами, как распознать белокрылку и эффективно бороться с ней.
Как распознать белокрылку.
Белокрылка — один из самых опасных вредителей, который быстро размножается и маскируется. Взрослые особи достигают 1−2 мм в длину и внешне напоминают крошечных белых мотыльков. Они обитают на нижней стороне листьев, где питаются соком растений, ослабляя их. На листьях появляются липкие пятна, а затем они желтеют, скручиваются и засыхают.
На липком налёте, оставленном вредителями, часто развивается чёрный грибок, усугубляя состояние растений. Кроме того, белокрылки являются переносчиками вирусных заболеваний.
Белокрылка особенно активно размножается в теплицах, где тепло и влажно. Если не принять меры, за несколько недель можно столкнуться с массовым нашествием. В последние годы вредитель всё чаще встречается и в открытом грунте, особенно в жаркие и влажные периоды.
Действия при первых признаках появления белокрылки.
Не стоит ждать, пока вредитель распространится по всему участку. При первых признаках заражения нужно:
1. Удалить поражённые листья. Если на нижних листьях обнаружены колонии белокрылок, их следует аккуратно срезать и вынести с участка.
2. Снизить численность взрослых насекомых. Для этого можно использовать жёлтые клеевые ловушки, которые привлекают белокрылок своим цветом.
Средства для обработки растений.
Для борьбы с белокрылкой на ранних стадиях можно применять мягкие средства:
Мыльный раствор: 20−30 г хозяйственного мыла на литр воды.
Настой чеснока: 5−6 зубчиков чеснока на литр воды, настаивать сутки.
Биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий.
Обработку следует проводить на нижней стороне листьев, где находятся личинки белокрылки. Если заражение сильное, рекомендуется использовать зарегистрированные инсектициды, строго следуя инструкции и учитывая сроки ожидания до сбора урожая.
Причём одной обработки обычно недостаточно. Рекомендуется повторять процедуру каждые 5−7 дней до полного исчезновения насекомых.
Профилактика появления белокрылки осенью.
Белокрылка часто зимует в теплицах и на сорняках вокруг них. Поэтому осенью важно:
Убрать все растительные остатки.
Промыть конструкции теплицы.
Проветривать теплицу, даже в прохладную погоду.
Эти меры помогут предотвратить появление белокрылки в следующем сезоне и сохранить урожай.