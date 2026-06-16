Доходы музеев выросли на фоне всплеска посещаемости

На фоне увеличения посещаемости выросли и доходы музеев, следует из отчета Минкультуры. По итогам 2025 года общие финансовые поступления составили 173 млрд руб., что почти на 18% больше, чем годом ранее. Как и прежде, большую часть этих средств, 126 млрд руб., или 73%, составляют различного рода бюджетные субсидии и гранты. Годом ранее их объем составлял 105,7 млрд руб., или 72% от всех доходов. Доходы от основной деятельности музеев, по данным отчетности, выросли за год на сопоставимые 17,5%, до 35,2 млрд руб. Еще 3 млрд руб. принесли спонсорские и благотворительные вклады — примерно столько же, сколько и в прошлом году.