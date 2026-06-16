Доходы музеев выросли на фоне всплеска посещаемости

Количество посещений российских музеев по итогам 2025 года выросло на 12% и достигло 197,8 млн, говорится в отчете Минкультуры, с которым ознакомился РБК. Эта динамика на 4 п.п. выше, чем годом ранее: в 2024 году посещаемость составила 176,4 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.
Основной поток посетителей приходил в музеи, чтобы осмотреть выставки и экспозиции. По сравнению с прошлым годом походов с такими целями стало больше, 153,3 млн против 142,4 млн годом ранее. Абсолютное большинство, 110,8 млн, пришлось на индивидуальные визиты, из которых 24,3 млн совершили дети и подростки. Ровно на треть, до 29,9 млн, выросла и посещаемость музейных мероприятий, например лекций. Их фактическое количество за год увеличилось менее чем на 2% и составило 116 тыс.
Сколько заработали и потратили музеи в 2025 году.
На фоне увеличения посещаемости выросли и доходы музеев, следует из отчета Минкультуры. По итогам 2025 года общие финансовые поступления составили 173 млрд руб., что почти на 18% больше, чем годом ранее. Как и прежде, большую часть этих средств, 126 млрд руб., или 73%, составляют различного рода бюджетные субсидии и гранты. Годом ранее их объем составлял 105,7 млрд руб., или 72% от всех доходов. Доходы от основной деятельности музеев, по данным отчетности, выросли за год на сопоставимые 17,5%, до 35,2 млрд руб. Еще 3 млрд руб. принесли спонсорские и благотворительные вклады — примерно столько же, сколько и в прошлом году.
Тратят российские музеи меньше, чем получают: в 2025 году их совокупные расходы достигли 162,4 млрд руб. Динамика расходов чуть ниже роста доходов: они увеличились на 15% год к году. Основной статьей музейных трат выступает оплата труда сотрудников, на которую приходится 92,4 млрд руб., или 57% от всех расходов. На пополнение фондов музеи потратили 701 млн руб., на реставрацию экспонатов — 673 млн руб., на организацию и проведение выставок — 6,9 млрд руб. Еще 5,7 млрд руб. пришлось на обеспечение безопасности. Годом ранее эта статья расходов составляла 5,2 млрд руб.
В пресс-службе Минкультуры на вопросы РБК не ответили.
Что говорят представители музеев.
Опрошенные РБК представители музейного сообщества подтверждают тренд на рост посещаемости. Например, Государственный исторический музей в 2025 году принял 1,3 млн человек при плане 998 тыс., сообщили в его пресс-службе. Рост посещаемости по сравнению с 2024 годом составил 32%. Внебюджетные доходы музея достигли 897,5 млн руб. против 701,5 млн руб. годом ранее, уточнил представитель музея.
Увеличение аудитории в Историческом музее связывают как с увеличением числа мероприятий и серией успешных выставок, в числе которых «Драгоценности! Блеск русского двора», «Сны Алены» к 25-летию бренда Алены Ахмадуллиной и «Очарование красоты. Из истории драгоценных украшений», так и с «активным позиционированием музея в медиапространстве». Представитель Исторического музея также отметил влияние на годовые показатели расширения состава музейного комплекса: в 2025 году был открыт Центральный музей российского казачества.
По данным Ticketland, в 2025 году продажи коммерческих выставок выросли в деньгах на 30%, а в билетах на 5% по сравнению с 2024-м. Средняя стоимость билета выросла на 24% и достигла 623 ₽ Рост сегмента выставок в Ticketland связывают сразу с несколькими факторами и уточняют, что первый из них — повышение средней стоимости билета.
Музейная инфраструктура, как отмечает представитель сервиса, получила «мощный импульс в виде цифровизации музейного фонда, поддержки культурных инициатив в регионах, реставрации объектов и переоснащения музеев». «Иными словами, выставки стали более технологичными и привлекательными для посетителей, которые привыкли к зрелищному контенту, — добавил представитель Ticketland. — В Москве резкий рост посещаемости драйвят акции вроде “Московской музейной недели” и “Ночи в музее”, которые дали миллионы дополнительных посещений и привели на выставки тех, кто ранее их не посещал».
По данным билетно-пропускной платформы «Инфотех», входящей в группу компаний Kassir.ru, посещаемость музеев и выставок в 2025 году выросла на 11,9%, а денежный объем продаж — на 20,5%. Гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская считает, что рост обеспечен увеличением внутреннего и зарубежного туристического потока, расширением выставочного предложения, активным внедрением современных мультимедийных форматов и повышением качества экспозиций. «Дополнительный вклад вносит цифровизация продаж: музеи и выставки постепенно переходят из офлайн-продаж в онлайн, именно в этой категории мы наблюдаем один из самых высоких темпов роста цифрового канала», — отмечает Глуховская.
В 2026 году представители музейного сообщества ожидают сохранения положительной динамики. По прогнозу Глуховской, посещаемость музеев и выставок увеличится еще примерно на 4%, а денежный объем рынка — на 15%. В Историческом музее также видят предпосылки для превышения показателей посещаемости, в том числе в связи с показом крупной выставки с экспонатами из Китая «Терракотовые воины. Хранители вечности».