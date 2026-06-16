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В одном из магазинов Красноярска два дня пролежала сумка почти с полумиллионом рублей

Сотрудники полиции вернули 70-летней красноярке сумку, в которой находились 470 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, пожилая женщина.

Сотрудники полиции вернули 70-летней красноярке сумку, в которой находились 470 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, пожилая женщина оставила крупную сумму в одном из городских магазинов. Пенсионерка намеревалась положить деньги на банковский счет. По пути она зашла в продуктовый магазин, плохо себя почувствовала и отправилась домой. Через два дня внук попросил у бабушки немного денег и только тогда женщина осознала, что оставила наличные в магазине. После этого состояние здоровья красноярки ухудшилось и она обратилась в полицию только через несколько дней. Оперативники уголовного розыска нашли оставленную сумку и вернули ее законной владелице.