В красноярском Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних полуфабрикатов на заказ

На промышленных предприятиях сырье и готовая продукция проходят контроль, сотрудники имеют медицинские книжки, а производство исключает попадание посторонних предметов. У домашних же производителей обычно нет специального образования, они могут нарушать рецептуру, не соблюдать санитарные нормы и не гарантируют чистоту рук и оборудования.