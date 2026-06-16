Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних полуфабрикатов на заказ

В Красноярском крае все чаще в соцсетях предлагают купить домашние пельмени, котлеты, фаршированные перцы, слабосоленую рыбу и соленья. Такая еда может быть опасна для здоровья.

В Красноярском крае все чаще в соцсетях предлагают купить домашние пельмени, котлеты, фаршированные перцы, слабосоленую рыбу и соленья. Такая еда может быть опасна для здоровья, предупреждает красноярский Роспотребнадзор.

На промышленных предприятиях сырье и готовая продукция проходят контроль, сотрудники имеют медицинские книжки, а производство исключает попадание посторонних предметов. У домашних же производителей обычно нет специального образования, они могут нарушать рецептуру, не соблюдать санитарные нормы и не гарантируют чистоту рук и оборудования.

Продукт, сделанный кустарным способом, уже на этапе изготовления может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма. Неизвестно, соблюдались ли условия хранения и транспортировки. У продавцов часто нет документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки.

В ведомстве настоятельно рекомендуют покупать продукцию только промышленного производства и только в местах официальной торговли. Домашняя еда безопасна только если вы приготовили ее сами.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.