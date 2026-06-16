В красноярском Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних полуфабрикатов на заказ

В Красноярском крае все чаще в соцсетях предлагают купить домашние пельмени, котлеты, фаршированные перцы, слабосоленую рыбу и соленья. Такая еда может быть опасна для здоровья, предупреждает красноярский Роспотребнадзор.
На промышленных предприятиях сырье и готовая продукция проходят контроль, сотрудники имеют медицинские книжки, а производство исключает попадание посторонних предметов. У домашних же производителей обычно нет специального образования, они могут нарушать рецептуру, не соблюдать санитарные нормы и не гарантируют чистоту рук и оборудования.
Продукт, сделанный кустарным способом, уже на этапе изготовления может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма. Неизвестно, соблюдались ли условия хранения и транспортировки. У продавцов часто нет документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки.
В ведомстве настоятельно рекомендуют покупать продукцию только промышленного производства и только в местах официальной торговли. Домашняя еда безопасна только если вы приготовили ее сами.
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