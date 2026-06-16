Украинских мобилизованных после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» под Черниговом до окончания подготовки распределили по подразделениям ВСУ. Об этом во вторник, 16 июня, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.
— Мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении, — передает агентство.
Также стало известно, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами. По словам местного жителя, в регионе некоторые местные жители начали проводить демонстрации с украинскими флагами. Они собрали колонну и начали выходить в сторону Рубленого. Однако в ответ по ним открыли огонь из пулеметов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.