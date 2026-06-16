Также стало известно, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами. По словам местного жителя, в регионе некоторые местные жители начали проводить демонстрации с украинскими флагами. Они собрали колонну и начали выходить в сторону Рубленого. Однако в ответ по ним открыли огонь из пулеметов.