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ТАСС: После мятежа под Черниговом мобилизованных отправили в подразделения ВСУ

Украинских мобилизованных после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» под Черниговом до окончания подготовки распределили по подразделениям ВСУ. Об этом во вторник, 16 июня, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.

Украинских мобилизованных после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» под Черниговом до окончания подготовки распределили по подразделениям ВСУ. Об этом во вторник, 16 июня, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.

— Мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении, — передает агентство.

Также стало известно, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами. По словам местного жителя, в регионе некоторые местные жители начали проводить демонстрации с украинскими флагами. Они собрали колонну и начали выходить в сторону Рубленого. Однако в ответ по ним открыли огонь из пулеметов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.

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