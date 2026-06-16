Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала в Ярославской области мужчину, готовившего теракт на ЖД

Задержанный в Ярославской области сотрудниками ФСБ мужчина готовил теракт по заданию украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ярославской области мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ во вторник.

По данным ведомства, подозреваемый был взят с поличным в момент попытки заложить самодельное взрывное устройство на объекте железнодорожной инфраструктуры. В ФСБ уточнили, что гражданин успел завершить подготовку к преступлению, но был задержан до его совершения.

Как писал KP.RU, ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, целью которого был сотрудник Министерства обороны России. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержан иностранец, завербованный украинскими спецслужбами. Преступление было предотвращено на стадии подготовки.