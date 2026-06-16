ФСБ задержала в Ярославской области мужчину, готовившего теракт на ЖД

По данным ведомства, подозреваемый был взят с поличным в момент попытки заложить самодельное взрывное устройство на объекте железнодорожной инфраструктуры. В ФСБ уточнили, что гражданин успел завершить подготовку к преступлению, но был задержан до его совершения.