«С пёстрыми тротуарами и без стелы»: в Калининграде завершили капитальный ремонт улицы Летней

Капитальный ремонт Летней начали в ноябре 2025 года. После зимнего перерыва работы возобновили в апреле. Подрядчик замостил тротуары и парковки, провёл благоустройство от Автомобильной до дома № 23 по улице Коммунистической, отремонтировал заезды во дворы. Для удобства жителей контракт разбили на два этапа.