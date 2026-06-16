«С пёстрыми тротуарами и без стелы»: в Калининграде завершили капитальный ремонт улицы Летней

В Калининграде завершили капитальный ремонт улицы Летней. Специалисты привели в порядок участок от Коммунистической до Павлика Морозова.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на проезжей части уже нанесли разметку. Также подрядчик полностью уложил тротуары из пёстрой плитки с обеих сторон дороги и выполнил другие работы.
На перекрёстке с улицей Коммунистической демонтировали стелу, которая мешала автомобилистам. Теперь движение на этом участке стало безопаснее.
Ранее власти переносили сроки ремонта улицы из-за неблагоприятных погодных условий зимой. Сдать объект планировали в начале мая.
Капитальный ремонт Летней начали в ноябре 2025 года. После зимнего перерыва работы возобновили в апреле. Подрядчик замостил тротуары и парковки, провёл благоустройство от Автомобильной до дома № 23 по улице Коммунистической, отремонтировал заезды во дворы. Для удобства жителей контракт разбили на два этапа.
Капитальный ремонт улицы Летней проводило ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», генеральным директором которого является депутат Горсовета Сергей Григоренко. Компания выполнила работы за 72,5 миллиона рублей.