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«С пёстрыми тротуарами и без стелы»: в Калининграде завершили капитальный ремонт улицы Летней

На работы потратили более 72 млн рублей.

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В Калининграде завершили капитальный ремонт улицы Летней. Специалисты привели в порядок участок от Коммунистической до Павлика Морозова.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на проезжей части уже нанесли разметку. Также подрядчик полностью уложил тротуары из пёстрой плитки с обеих сторон дороги и выполнил другие работы.

На перекрёстке с улицей Коммунистической демонтировали стелу, которая мешала автомобилистам. Теперь движение на этом участке стало безопаснее.

Ранее власти переносили сроки ремонта улицы из-за неблагоприятных погодных условий зимой. Сдать объект планировали в начале мая.

Капитальный ремонт Летней начали в ноябре 2025 года. После зимнего перерыва работы возобновили в апреле. Подрядчик замостил тротуары и парковки, провёл благоустройство от Автомобильной до дома № 23 по улице Коммунистической, отремонтировал заезды во дворы. Для удобства жителей контракт разбили на два этапа.

Капитальный ремонт улицы Летней проводило ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», генеральным директором которого является депутат Горсовета Сергей Григоренко. Компания выполнила работы за 72,5 миллиона рублей.

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