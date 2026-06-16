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В Пермском крае отменили режим «Ракетная опасность»

Сигнал гражданской обороны действовал в регионе около двух часов.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае отменили действие режима «Ракетная опасность». Сигнал гражданской обороны действовал в регионе около двух часов — с 09:05 до 10:55.

Режим предупредил население о прямой угрозе удара ракетами или БПЛА. Во время действия режима в полной готовности находились все оперативные службы Прикамья.

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