В Пермском крае отменили режим «Ракетная опасность»

В Пермском крае отменили действие режима «Ракетная опасность». Сигнал гражданской обороны действовал в регионе около двух часов — с 09:05 до 10:55.
Режим предупредил население о прямой угрозе удара ракетами или БПЛА. Во время действия режима в полной готовности находились все оперативные службы Прикамья.
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