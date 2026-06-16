Банк Японии повысил ставку до максимума с 1995 года

В январе 2025 года регулятор повысил ставку до 0,5%, максимума с 2008 года, объяснив это устойчивой инфляцией и ростом зарплат. В декабре 2025 года Банк Японии поднял ставку до 0,75%; Такой уровень в последний раз наблюдался в 1995 году, а доходность десятилетних японских гособлигаций после решения превысила 2% и достигла 30-летнего максимума.