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Банк Японии повысил ставку до максимума с 1995 года

Банк Японии повысил процентную ставку до максимума с 1995 года и решил с апреля 2027 года прекратить сокращение объемов покупки японских государственных облигаций, сообщили в пресс-службе регулятора.

Источник: РБК

Банк Японии повысил процентную ставку до максимума с 1995 года и решил с апреля 2027 года прекратить сокращение объемов покупки японских государственных облигаций, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк будет побуждать необеспеченную ставку overnight call оставаться около 1,0%», — говорится в заявлении.

Решение приняли по итогам заседания 15−16 июня большинством — семь голосов против одного. До этого ставка находилась на уровне 0,75%. По данным Reuters, повышение до 1% стало первым с декабря и вывело ставку на максимум за 31 год.

Также Банк Японии сообщил, что с апреля 2027 года сохранит ежемесячный объем покупок примерно на уровне ¥2 трлн. До этого регулятор постепенно сокращал покупки облигаций в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

В марте 2024 года впервые с 2007 года Банк Японии повысил ставку с минус 0,1% до диапазона 0−0,1%. Япония тогда стала последней крупной экономикой, отказавшейся от политики отрицательных ставок.

В январе 2025 года регулятор повысил ставку до 0,5%, максимума с 2008 года, объяснив это устойчивой инфляцией и ростом зарплат. В декабре 2025 года Банк Японии поднял ставку до 0,75%; Такой уровень в последний раз наблюдался в 1995 году, а доходность десятилетних японских гособлигаций после решения превысила 2% и достигла 30-летнего максимума.

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