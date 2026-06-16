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Baza: Нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу зафиксировали на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке зафиксировано нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.

На Дальнем Востоке зафиксировано нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.

Морские обитатели зашли в акваторию Приморья на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло акул.

По словам местных рыбаков, в этом году в регионе обнаружили новый вид фугу — «узорчатую собаку-рыбу». Раньше ее считали редким обитателем российских вод. Основной ареал находился у берегов Японии и КНР.

Косяки фугу заметили во Владивостоке в районе заливов Уссурийский и Петра Великого. Три особи также выловили под мостом на острове Русский.

Яд рыбы опасен содержанием тетродотоксина — одного из самых сильных природных нейротоксинов. Он блокирует передачу нервных импульсов, из-за чего у человека развивается паралич, уточнили в публикации.

Тем временем в Сибири стартовала «кампания» по отстрелу бакланов, которые уничтожили рыбу в водоемах. Раньше за год улов достигал 900 тонн, но в последнее время показатель снизился до 20−50.