Baza: Нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу зафиксировали на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке зафиксировано нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.
Морские обитатели зашли в акваторию Приморья на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло акул.
По словам местных рыбаков, в этом году в регионе обнаружили новый вид фугу — «узорчатую собаку-рыбу». Раньше ее считали редким обитателем российских вод. Основной ареал находился у берегов Японии и КНР.
Косяки фугу заметили во Владивостоке в районе заливов Уссурийский и Петра Великого. Три особи также выловили под мостом на острове Русский.
Яд рыбы опасен содержанием тетродотоксина — одного из самых сильных природных нейротоксинов. Он блокирует передачу нервных импульсов, из-за чего у человека развивается паралич, уточнили в публикации.
Тем временем в Сибири стартовала «кампания» по отстрелу бакланов, которые уничтожили рыбу в водоемах. Раньше за год улов достигал 900 тонн, но в последнее время показатель снизился до 20−50.